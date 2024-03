20 LET V EU IN NATU: Slovenija za obrambo namenja 1,34 odstotka BDP, dva odstotka naj bi dosegla do 2030

pripravil Luka Tetičkovič

Ljubljana, 23. marca - Ocenjeni obrambni izdatki Slovenije za leto 2023 znašajo 845 milijonov evrov in predstavljajo 1,34 odstotka BDP, so za STA pojasnili na obrambnem ministrstvu. Država se je sicer leta 2014 na vrhu Nata zavezala izdatkom v višini dveh odstotkov BDP, kar naj bi dosegla do leta 2030.