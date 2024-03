Pelikani v boju za končnico najmanj dva tedna brez Ingrama

New Orleans, 22. marca - Ekipa severnoameriške košarkarske lige NBA, New Orleans Pelicans, bo v boju za končnico najmanj dva tedna igrala brez svojega zvezdnika Brandona Ingrama, ki si je poškodoval levo koleno v četrtek ob porazu s 106:121 proti Orlandu, so objavili pelikani. Petindvajsetletni Ingram je drugi strelec in prvi podajalec ekipe.