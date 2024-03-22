Izidi kolesarske dirke E3 Saxo

Harelbeke, 22. marca - Izidi enodnevne dirke E3 Saxo v svetovni seriji kolesarstva.

* Izidi, Harelbeke (207,6 km):
 1. Mathieu van der Poel (Niz/Alpecin-Deceuninck)  4:39:49
 2. Jasper Stuyven (Bel/Lidl-Trek)                  + 1:31
 3. Wout Van Aert (Bel/Visma-Lease a Bike)            1:34
 4. Tim Wellens (Bel/UAE Emirates)                    1:48
 5. Matteo Jorgenson (ZDA/Visma Lease a Bike)         1:50
 6. Jhonnatan Narvaez (Ekv/Ineos Grenadiers)          1:52
 7. Nils Politt (Nem/UAE Team Emirates)               2:48
 8. Toms Skujinš (Lat/Lidl-Trek)                  isti čas
 9. Vincenzo Albanese (Ita/Arkea-B&B Hotels)
10. Alex Kirsch (Luks/Lidl-Trek)
...
15. Matej Mohorič (Slo/Bahrain-Victorious)            2:54
33. Jan Tratnik (Visma-Lease a Bike)                  4:15
...
alz/alz
© STA, 2024