Izidi kolesarske dirke E3 Saxo
Harelbeke, 22. marca - Izidi enodnevne dirke E3 Saxo v svetovni seriji kolesarstva.
* Izidi, Harelbeke (207,6 km): 1. Mathieu van der Poel (Niz/Alpecin-Deceuninck) 4:39:49 2. Jasper Stuyven (Bel/Lidl-Trek) + 1:31 3. Wout Van Aert (Bel/Visma-Lease a Bike) 1:34 4. Tim Wellens (Bel/UAE Emirates) 1:48 5. Matteo Jorgenson (ZDA/Visma Lease a Bike) 1:50 6. Jhonnatan Narvaez (Ekv/Ineos Grenadiers) 1:52 7. Nils Politt (Nem/UAE Team Emirates) 2:48 8. Toms Skujinš (Lat/Lidl-Trek) isti čas 9. Vincenzo Albanese (Ita/Arkea-B&B Hotels) 10. Alex Kirsch (Luks/Lidl-Trek) ... 15. Matej Mohorič (Slo/Bahrain-Victorious) 2:54 33. Jan Tratnik (Visma-Lease a Bike) 4:15 ...