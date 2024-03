Vreme: V soboto bo delno jasno

Ljubljana, 22. marca - Zvečer in ponoči bo delno jasno, sprva v vzhodnih krajih pretežno oblačno. Zjutraj se bo pooblačilo v Posočju. Najnižje jutranje temperature bodo od 1 do 7 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.

V soboto bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo. Proti večeru se bodo od severa začele pojavljati padavine. Čez dan se bo krepil jugozahodnik, ob morju bo zapihal jugo. Najvišje dnevne temperature bodo od 16 do 20 stopinj Celzija, na severozahodu okoli 13 stopinj Celzija.

Obeti: V noči na nedeljo se bodo padavine od zahoda okrepile in zajele večji del Slovenije, najmanj verjetne bodo ob morju. Možne bodo tudi nevihte. Meja sneženja se bo spustila do nadmorske višine okoli 600 metrov, v krajih z močnejšimi padavinami pa tudi nižje. Prehodno bo zapihal okrepljen veter severnih smeri. Do nedelje zjutraj bodo padavine večinoma ponehale, od severozahoda se bo jasnilo. Popoldne bodo nastale posamezne plohe, lahko tudi kakšna nevihta. Na Primorskem bo pihala šibka burja. Hladneje bo. V ponedeljek bo precej jasno. Ponekod bo zjutraj slana, po nekaterih nižinah megla.

Vremenska slika: Nad severno Evropo je ciklon, nad preostalo Evropo pa območje visokega zračnega tlaka. Hladna fronta se čez Rokavski preliv in južno Skandinavijo pomika nad celino. V višinah k nam s severozahodnimi vetrovi priteka topel in bolj suh zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Zvečer in ponoči bo delno jasno, sprva v krajih vzhodno od nas pretežno oblačno. V soboto bo večinoma sončno. V krajih severno od nas se bo popoldne pooblačilo, proti večeru bo od severa začelo deževati. Krepil se bo jugozahodni veter.