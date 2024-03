Začele veljati prve sankcije EU zaradi smrti Navalnega

Bruselj, 22. marca - V povezavi s smrtjo ruskega opozicijskega voditelja Alekseja Navalnega so danes začele veljati sankcije EU proti 33 posameznikom in dvema subjektoma, so sporočili iz Bruslja. Med sankcioniranimi so med drugim ruski sodniki, uslužbenci zaporov in dve kazenski koloniji. Gre za prve sankcije EU po smrti ruskega oporečnika.