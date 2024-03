SDS predlaga posvetovalni referendum o ureditvi obveznega testiranja funkcionarjev na prepovedane droge

Ljubljana, 22. marca - Poslanci SDS so v parlamentarni postopek vložili predlog za razpis posvetovalnega referenduma o ureditvi obveznega testiranja funkcionarjev na prepovedane droge. Volivke in volivce bi na referendumu vprašali, ali so za to, da DZ sprejme zakon, ki bo urejal obvezno testiranje funkcionarjev na prepovedane droge.