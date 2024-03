Mednarodni olimpijski komite "tarča ruske dezinformacijske kampanje"

Lozana, 22. marca - Iz Mednarodnega olimpijskega komiteja (Mok) so v četrtek zvečer javnost obvestili o "novem incidentu" v "kampanji dezinformacij in obrekovanja, ki jo vodi Rusija proti Moku", je danes poročala francoska tiskovna agencija AFP. Dezinformacijska kampanja se je še okrepila zaradi najnovejše žolčne besedne izmenjave med Moskvo in sedežem Moka v Lozani.