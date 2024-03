Voditelji članic EU odločeni nadaljevati pripravo ukrepov v podporo kmetom

Bruselj, 22. marca - Voditelji držav EU so odločeni podpreti evropske kmete, ki se soočajo s številnimi izzivi glede upravnih bremen in nelojalne konkurence na kmetijskih trgih. Na današnjem zasedanju v Bruslju so pozvali k nadaljnjemu delu, med drugim pri zmanjšanju birokracije in pri zagotavljanju poštene konkurence tako na notranjem trgu, kot tudi globalno.