Avtor glasbe h Klavirju Michael Nyman dopolnil 80 let

Los Angeles, 23. marca - Michael Nyman se je uveljavil kot eden najbolj priznanih britanskih skladateljev z opusom, ki obsega najrazličnejše kompozicije, tudi opere in filmsko glasbo. Širši množici je morda najbolj znan po zvočni podlagi za film Klavir režiserke Jane Campion. Njegovo delovanje sega tudi na področje muzikologije in fotografije. Danes je dopolnil 80 let.