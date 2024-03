S sončno elektrarno do 200.000 evrov prihranka v čistilni napravi v Vrtojbi

Šempeter pri Gorici, 22. marca - V centralni čistilni napravi v Vrtojbi so danes predali namenu novo sončno elektrarno. Za investicijo v vrednosti 1,3 milijona evrov so se v družbi Vodovodi in kanalizacija (VIK) Nova Gorica odločili zato, ker je čistilna naprava velik porabnik električne energije. Investicija naj bi omogočila do 200.000 evrov letnega prihranka pri stroških.