Maja na dražbo Baconov portret Georgea Dyerja

New York, 25. marca - Avkcijska hiša Sotheby' bo maja na dražbo dala sliko britanskega slikarja Francisa Bacona. Za Portret čepečega Georgea Dyerja iz leta 1966 se nadejajo iztržiti od 30 do 50 milijonov dolarjev (od 27 do 45 milijonov evrov). "Slika je zame prelomna točka v zgodovini umetnosti," je za spletni portal ARTnews povedal Lucius Elliott iz avkcijske hiše.