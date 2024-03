Na Ljubljanski borzi dopoldne rast indeksa

Ljubljana, 22. marca - Indeks Ljubljanske borze SBI TOP v dopoldanskem delu trgovanja raste, do 11.30 je pridobil 0,65 odstotka. Navzgor ga potiskajo delnice Save Re, NLB, Petrola in Zavarovalnice Triglav, medtem ko se cenijo le delnice Telekoma Slovenije. Vlagatelji se najbolj zanimajo za delnice NLB in Krke, slednjim se tečaj za zdaj ni spremenil.