Prvi mož nemške vojske poziva k obrambnemu ščitu pred Rusijo

Berlin, 22. marca - Vrhovni poveljnik nemške vojske Carsten Breuer je pozval k hitri vzpostavitvi raketne obrambe pred morebitnim napadom iz Rusije. Predsednik Vladimir Putin ne skriva svojih namenov do Zahoda, je dejal Breuer v današnjem intervjuju za nemške časnike, pri čemer je opozoril, da ima Nemčija pet do osem let časa, da se pripravi na morebitno grožnjo.