Pred inšpektorji za okolje in energijo letos 6950 nadzorov

Ljubljana, 22. marca - Na Inšpektoratu RS za okolje in energijo, ki deluje v okviru ministrstva za okolje, podnebje in energijo, bodo letos predvidoma izvedli 6950 nadzorov. Od teh jih bodo 5500 izvedli inšpektorji za okolje, 1300 inšpektorji za energijo in 150 inšpektorji za javni potniški promet, so sporočili z inšpektorata.