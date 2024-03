Inšpektorat za naravne vire in prostor načrtuje letos 7600 nadzorov

Ljubljana, 22. marca - Inšpektorji, ki delujejo v okviru Inšpektorata RS za naravne vire in prostor, bodo letos izvedli približno 7600 nadzorov, največ na področju gradenj. Poleg tega bodo opravljali izredne inšpekcijske nadzore na osnovi prejetih pobud in prijav ter vodili prekrškovne postopke in postopke upravnih izvršb, so sporočili z inšpektorata.