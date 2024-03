Finance o gospodarstvu in deindustrializaciji (22. 3.)

Ljubljana, 22. marca - Peter Frankl v komentarju Robert Golob in četrti podpredsednik vlade Matej Arčon nas ne bosta rešila piše o deindustrializaciji, ki pesti evropske države, med njimi pa tudi Slovenijo, saj je tudi nas prizadela dražja energija. Avtor dodaja, da so dodatno breme tudi okoljske zahteve, ki so sicer razumljive, a so kljub temu izzivalne.