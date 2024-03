Slovenija, Hrvaška in Italija za uvedbo trilateralnih mešanih patrulj

Brdo pri Kranju, 21. marca - Notranji ministri Slovenije, Hrvaške in Italije so se danes na Brdu pri Kranju zavzeli za čimprejšnjo vzpostavitev trilateralnih mešanih policijskih patrulj. Preučili bodo, ali bi to lahko bila alternativa nadzoru na notranjih schengenskih mejah, vzpostavili pa naj bi jih do junija.