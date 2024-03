Na dogodku NSi poudarili nujnost sprememb na vrsti področij

Ljubljana, 21. marca - Oblast se mora zamenjati, saj aktualna vlada uničuje Slovenijo, je na današnjem dogodku NSi v Ljubljani dejal predsednik stranke Matej Tonin. Z orisom po njihovi oceni slabega stanja so pritrjevali govorci s področij davkov in javnofinančne politike, kmetijstva, zdravstva ter medijev in komuniciranja.