Robert Hrgota: Kljub omejenim sredstvom smo še tretjič v top 3

pogovarjala se je Zala Zaletel

Planica, 24. marca - Selektor slovenskih skakalcev Robert Hrgota je reprezentanco, ki jo je prevzel po polomu in razdoru znotraj ekipe na domačem svetovnem prvenstvu v Planici 2020, še tretjo sezono zaporedoma popeljal v "top 3" v svetovnem pokalu. Njegovi varovanci so izpolnili vse zastavljene cilje, šibkejša točka to zimo je bila le novoletna turneja.