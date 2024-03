Leipziški knjižni sejem po prekinitvi Scholzevega govora v bran svobodi govora

Leipzig, 21. marca - Organizatorji knjižnega sejma v Leipzigu so se po tistem, ko so v sredo zvečer na uradnem odprtju sejma govor nemškega kanclerja Olafa Scholza prekinili demonstranti, odzvali z izjavo, da se zavzemajo za "svobodo govora". Izrekli so se proti sovraštvu, nasilju, diskriminaciji in antisemitizmu, piše nemška tiskovna agencija dpa.