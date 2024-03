Nepridipravi v Riu oropali britanske parakolesarje

Rio de Janeiro, 21. marca - Trem članom britanske ekipe so ob koncu uvodnega dne svetovnega prvenstva v parakolesarstvu na stezi v Riu de Janeiru ukradli medalje in druge stvari. Nesrečniki v roparskem napadu, ki se je zgodil, ko so se z dirkališča vračali v svoje nastanitve, niso bili poškodovani, le močno pretreseni, poroča nemška tiskovna agencija dpa.