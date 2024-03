Vreme: Zvečer bodo še nastajale plohe

Ljubljana, 21. marca - Zvečer bodo še nastajale plohe, na jugovzhodu lahko tudi zagrmi. Proti jutru se bo od zahoda deloma zjasnilo, po nekaterih kotlinah bo nastala megla. Jutranje temperature bodo od 3 do 8, v alpskih dolinah okoli 0 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.

V petek bo deloma jasno, nekaj več oblačnosti bo predvsem v vzhodni Sloveniji. Zjutraj bo ponekod po kotlinah megla. Najvišje dnevne temperature bodo od 16 do 19, na Goriškem do 21 stopinj Celzija.

Obeti: V soboto bo sprva povečini sončno, proti večeru bo oblačnost od severa naraščala. Pihal bo jugozahodni veter. Zvečer bo v zahodnih krajih začelo rahlo deževati. V noči na nedeljo se bodo padavine od zahoda okrepile in zajele vso državo. Meja sneženja se bo spustila do nadmorske višine okoli 700 metrov, ob močnejših padavinah pa lahko ponekod tudi nižje. Zapihal bo okrepljen veter severnih smeri. Do nedelje zjutraj bodo padavine ponehale. Čez dan se bo od severozahoda delno razjasnilo. Popoldne bodo možne posamezne plohe.

Vremenska slika: Območje visokega zračnega tlaka nad Alpami počasi slabi. Prek srednje Evrope se proti vzhodu pomika hladna fronta, ki bo v večernem času oplazila tudi Slovenijo.

Napoved za sosednje pokrajine: Zvečer bodo še nastajale plohe. Ponoči bo v krajih vzhodno od nas pretežno oblačno, drugod pa se bo postopno delno zjasnilo. V petek bo ob severnem Jadranu jasno, drugod občasno zmerno oblačno.