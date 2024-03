Na Ljubljanski borzi največ zanimanja za delnice NLB

Ljubljana, 21. marca - Indeks najpomembnejših delnic na Ljubljanski borzi SBI TOP je po sredinem padcu danes okreval in se povzpel za 0,31 odstotka na 1440,71 točke. Rast indeksa so spodbudile predvsem najbolj prometne delnice NLB, ki so se podražile za 4,29 odstotka. Poleg delnic NLB so k skupnemu prometu 1,41 milijona evrov veliko prispevale še delnice Krke.