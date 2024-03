Na navzočnost človeka po raziskavi najbolj občutljive velike zveri

Ljubljana, 21. marca - Divje živali se na navzočnost človeka v njihovem okolju odzivajo različno. Najbolj občutljive so velike zveri, ki zato najbolj spremenijo svoje življenjske vzorce. V Sloveniji so največje spremembe opazili pri rjavih medvedih, ki so zaradi človeka spremenili svoje navade in so bolj aktivni ponoči, je pokazala najnovejša raziskava.