Prodaja rabljenih stanovanj in hiš v ZDA februarja navzgor

Washington, 21. marca - Prodaja rabljenih stanovanj in hiš je februarja v ZDA v primerjavi z januarjem narasla za 9,5 odstotka na letno prilagojeno raven 4,38 milijona enot. Gre za najvišjo rast po lanskem februarju. Kupci so po poročanju francoske tiskovne agencije AFP izkoristili večjo ponudbo in nekoliko nižje hipotekarne obrestne mere.