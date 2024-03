V Planici skoraj 500 otrok iz zamejstva, vnovič velika akcija Zavarovalnice Triglav

Planica, 21. marca - Četrtek je po tradiciji v Planici tudi otroški dan, namenjen šolarjem iz Slovenije in drugo leto zaporedoma tudi iz zamejstva. Po uspešni lanski akciji urada je minister za Slovence v zamejstvu in po svetu Matej Arčon letos pod Ponce povabil rekordnih blizu 500 zamejskih otrok iz Italije, Avstrije, Madžarske in Hrvaške.