V Stožicah končano polaganje nove travnate površine

Ljubljana, 21. marca - Na stadionu Stožice so zaključili polaganje nove travnate površine, so za STA potrdili predstavniki Javnega zavoda Šport Ljubljana. Pred tekmovalnim krstom nove trave na tekmi nogometašev Slovenije in Portugalske prihodnji torek zdaj potekajo še zaključna dela. Stadion je v zadnjih tednih dobil tudi nove reflektorje in ozvočenje.