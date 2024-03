Prireditev Turistična pomlad letos prvič čezmejna

Renče, 21. marca - Javni zavod za turizem Nova Gorica in Vipavska dolina je tudi letos pripravil turistično borzo, poimenovano Turistična pomlad. Dopoldanski del so posvetili strokovnemu posvetu z naslovom Kako izboljšati kakovost v turizmu in je bil namenjen izmenjavi dobrih praks s področja razvoja turistične ponudbe. Tokrat je bila turistična borza prvič čezmejna.