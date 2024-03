Strokovnjaki ob dnevih meteorologije in voda opozorili na pomembnost prilagajanja na podnebne spremembe

Ljubljana, 21. marca - Prihodnost glede podnebnih sprememb ne bo rožnata, zato zahteva prilagajanje in pripravo na to, kar se dogaja že sedaj in kar bo še sledilo, je bil eden od poudarkov današnjega dogodka v organizaciji Agencije RS za okolje. Z njim so tradicionalno obeležili svetovna dneva meteorologije in voda.