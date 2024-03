SOS podpira predlog zvišanja meje zadolževanja občin, nasprotuje pa spremembam delitve denarja za Rome

Grosuplje, 21. marca - Predsedstvo Skupnosti občin Slovenije (SOS) se je na seji v Grosupljem seznanilo s spremembami zakona o financiranju občin in stanovanjskega zakona. Podprli so predlog za zvišanje dopustne meje zadolževanja občin, izrazili pa nasprotovanje spremembam delitve sredstev za občine z Romi. Pozvali so k večji gradnji stanovanj izven mestnih središč.