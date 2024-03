Na mednarodnem logističnem kongresu tudi o uporabi umetne inteligence

Portorož, 24. marca - Mednarodni logistični kongres, ki bo potekal od 27. do 29. marca v Portorožu, bo osrednjo temo zadnjih let - digitalizacijo, avtomatizacijo in robotizacijo v logistiki, proizvodni logistiki in transportu - letos nadgradil še z umetno inteligenco. Pričakujejo 600 udeležencev iz 20 držav.