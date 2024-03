Zdravstvena ministrica na posvetu o medicini in pravu poudarila pomen dialoga in sodelovanja pri sprejemanju ukrepov

Maribor, 21. marca - Na mariborski univerzi se je danes začel dvodnevni 33. posvet Medicina, pravo in družba, na katerem govorijo o zdravstvu med javnim in zasebnim sektorjem ter o pravici do življenja in reproduktivnih pravicah. Udeležila se ga je tudi ministrica za zdravje Valentina Prevolnik Rupel, ki je ob sprejemanju ukrepov poudarila pomen dialoga in sodelovanja.