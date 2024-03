Rushdie: Umetna inteligenca predvsem grožnja za scenariste in nekatere literarne zvrsti

Pariz, 23. marca - Umetna inteligenca predstavlja grožnjo za scenariste ter določene literarne zvrsti, kot sta triler in znanstvena fantastika, kjer nista toliko pomembna izvirnost in humor, in ne predstavlja izziva za resne romanopisce, je nedavno v francoski literarni reviji La Nouvelle Revue Francaise zapisal britansko-indijski pisatelj Salman Rushdie.