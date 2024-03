Zaupanje potrošnikov marca brez sprememb

Ljubljana, 21. marca - Kazalnik zaupanja potrošnikov se marca v primerjavi s februarjem ni spremenil. Boljša so pričakovanja glede finančnega stanja gospodinjstev, slabša glede večjih nakupov. V primerjavi z marcem lani pa se je kazalnik zaupanja izboljšal. Boljša so pričakovanja glede finančnega stanja in večjih nakupov, slabša glede gospodarskih razmer v državi.