Evropske borze dopoldne v zelenem

London/Pariz/Frankfurt, 21. marca - Indeksi na evropskih borzah so se v uvodnem delu današnjega trgovanja zvišali. Vlagatelji so pozdravili predvsem sredino napoved ameriške centralne banke Federal Reserve (Fed) o znižanju ključne obrestne mere. Do konca leta naj bi jo znižali trikrat, in sicer na raven med 4,50 in 4,75 odstotka, medtem ko trenutno vztraja na 23-letnem vrhu.