Srbijo pretresla smrt 74-letnika v zaporu, v katerem je pristal zaradi prekrška

Beograd, 21. marca - Srbsko javnost zadnje dni pretresa primer 74-letnega zapornika v beograjskem zaporu, ki so ga vse do njegove smrti vsakodnevno psihično in fizično zlorabljali trije zaporniki. Zaradi smrti 74-letnika, ki je bil v zaporu zaradi prekrška, so razrešili upravnika zapora in uvedli disciplinski postopek proti več uslužbencem, poročajo srbski mediji.