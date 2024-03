V Radovljici razstava ob 70-letnici Avsenikove glasbe

Radovljica, 21. marca - V sodelovanju med Muzeji Radovljiške občine in Muzejem Avsenik bodo popoldne v razstavnem hodniku Radovljiške graščine odprli razstavo ob 70-letnici Avsenikove glasbe, ki je zaznamovala minulo leto. Razstava bo na ogled do konca oktobra. Ob odprtju bo čebelar in fotograf Franci Šivic podrobneje predstavil nastanek Čebelarske himne.