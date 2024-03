Brez tretjih tekem v moški odbojkarski ligi

Ljubljana, 20. marca - Kot vse kaže, v četrtfinalu moškega odbojkarskega prvenstva ne bo potrebno tretjih tekem. Ta je sicer še možna v obračunu Krke in ACH Volleyja, v katerem pa bodo v četrtek Ljubljančani, branilci naslova, izraziti favoriti. Danes so svojo nalogo na povratnih tekmah uspešno opravil Calcit Volley, i-Vent Maribor in Panvita Pomgrad.