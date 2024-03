Newyorške borze končale na novih rekordnih vrednostih

New York, 20. marca - Indeksi na newyorških borzah so dan sklenili v zelenem. Vlagatelji so se razveselili signalov ameriške centralne banke Federal Reserve (Fed), da v prihodnjih mesecih še vedno pričakuje začetek zniževanja obrestnih mer. Vsi trije glavni indeksi so dosegli rekordne vrednosti, poroča francoska tiskovna agencija AFP.