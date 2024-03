Znani polfinalisti rokometnega pokala Slovenije

Novo mesto, 20. marca - Po današnji zadnji četrtfinalni tekmi med Krko in Celjem Pivovarno Laško so znani vsi polfinalisti rokometnega pokala Slovenije. Krka je v Novem mestu na domačem parketu zmagala z 31:26. Preostali trije potniki v polfinale so bili znani že pred tem, to so Trimo Trebnje, Slovenj Gradec in Koper.