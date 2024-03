Na IJS podelili nagrade zlati znak Jožefa Stefana

Ljubljana, 20. marca - Na Institutu Jožef Stefan (IJS) so v okviru 32. Dnevov Jožefa Stefana danes podelili tradicionalne nagrade zlati znak Jožefa Stefana za najodmevnejše doktorate na področju naravoslovno-matematičnih, tehniških, medicinskih in biotehniških ved v zadnjih treh letih. Dobitniki nagrad so Matic Može, Aleks Smolkovič in Jan Šuntajs, so sporočili.