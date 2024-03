Vlada dala soglasje k imenovanju Flisa za generalnega direktorja UKC Maribor

Ljubljana, 20. marca - Vlada je na današnji seji dala soglasje k imenovanju Vojka Flisa za generalnega direktorja Univerzitetnega kliničnega centra (UKC) Maribor za mandatno dobo štirih let, in sicer od 1. aprila letos do 31. marca 2028, z možnostjo ponovnega imenovanja. Prav tako je dala soglasje k razrešitvi Janeza Lavreta z mesta direktorja slovenjgraške bolnišnice.