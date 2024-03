Opozicijska SDS na Kongresnem trgu pripravlja shod proti politiki vlade

Ljubljana, 21. marca - Največja opozicijska stranka SDS danes popoldne na Kongresnem trgu v Ljubljani pripravlja protestni shod. V stranki so kritični do vlade in trenutnega stanja v državi. Kot so napovedali na družbenih omrežjih, bodo na shodu "vsem, ki uničujejo našo domovino", jasno povedali, da imajo dovolj. Zbrane bo nagovoril tudi predsednik stranke Janez Janša.