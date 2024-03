DOS ima pomisleke glede predlogov novel zakonov o gimnaziji in poklicnem izobraževanju

Ljubljana, 20. marca - V dijaški organizaciji (DOS) pozdravljajo prizadevanja vlade po spremembah zakonodaje v vzgoji in izobraževanju, saj ocenjujejo, da ta potrebuje korenito prenovo. Tako podpirajo predloga novel zakonov o gimnazijah ter o poklicnem in strokovnem izobraževanju, a kljub temu izražajo določene pomisleke, tudi glede upoštevanja rezultatov NPZ.