Policija v Miamiju: Vzrok smrti nekdanjega hokejista Kolcova "očiten samomor"

Miami, 20. marca - Nekdanji beloruski hokejist in partner druge teniške igralke sveta Arine Sabalenka, Konstantin Kolcov, je nenadoma umrl. V medijih so najprej zaokrožile informacije, da je Kolcov umrl zaradi pljučne embolije. A so kasneje predstavniki policije v Miamiju kot vzrok smrti navedli "očiten samomor", je danes poročala nemška tiskovna agencija dpa.