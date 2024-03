Tehnološki park Ljubljana s partnerji v preobrazbo gradbeništva v podonavski regiji

Ljubljana, 20. marca - Tehnološki park Ljubljana kot vodja konzorcija s 13 mednarodnimi partnerji začenja izvedbo dva milijona evrov vrednega projekta Decorator, ki je usmerjen v preobrazbo gradbeništva in arhitekture v podonavski regiji. V tehnološkem parku so prepričani, da bo projekt v Slovenijo privabil talente in spodbudil razvoj v gradbenem sektorju.