Ljubljana, 20. marca - Župana Občine Ormož Danijel Vrbnjak in Občine Središče ob Dravi Toni Jelovica bosta danes pred začetkom seje odbora DZ za notranje zadeve (ob 14. uri) na komisijo DZ za peticije, človekove pravice in enake možnosti vložila podpise peticije zoper postavitev azilnega doma v Središču ob Dravi, so sporočili iz Občine Ormož.