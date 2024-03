Singapur, 20. marca - Cene nafte so se po rasti v minulih dneh danes obrnile navzdol in so trenutno rahlo nižje kot ob koncu torkovega trgovanja. Rast v minulih dneh so poganjali napadi na ruske rafinerije in napovedi skupine Opec+, danes se med drugim čaka na podatke o ameriških naftnih zalogah.