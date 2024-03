Na gorenjskem razvojnem forumu o izzivih gospodarstva in poplavne sanacije

Škofja Loka, 19. marca - Gorenjski razvojni forum, ki ga je v Škofji Loki danes pripravil časnik Finance, je opozoril na izzive Selške in Poljanske doline v luči sanacije po poplavah ter na aktualne izzive gospodarstva. Izpostavljena sta bila potreba po stabilnem in predvidljivem poslovnem okolju ter problem zagotavljanja zemljišč in umeščanja v prostor.