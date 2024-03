V Hongkongu sprejeli sporni zakon o nacionalni varnosti

Hongkong/New York, 19. marca - Hongkonški parlament je danes soglasno sprejel nov zakon o nacionalni varnosti, ki uvaja dosmrtne zaporne kazni za zločine, povezane z izdajo, uporom in sabotažo, ki ogrožajo nacionalno varnost, ter do 20 let zapora za vohunjenje. EU, ZN, ZDA in Velika Britanija so že opozorili, da bi uveljavitev zakona še bolj spodkopala svoboščine v Hongkongu.